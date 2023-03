Pogoda długoterminowa na marzec 2023. Przed nami przymrozki, burze śnieżne i częste opady deszczu 4.03.23

Pogoda: już niedługo pożegnamy zimę. Co przyniesie nam wiosna?

Meteorolodzy natomiast powody do radości mają dużo wcześniej – otóż wiosna meteorologiczna trwa od 1 marca i trwa do końca maja. Jak będzie wyglądać w tym roku?

Pogoda na marzec 2023. Początek wiosny przywita nas chłodem

Wszystko wskazuje na to, że początek tegorocznej wiosny meteorologicznej nie będzie dla nas łaskawy. Model Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody przewiduje, że w pierwszym tygodniu marca należy spodziewać się niskich temperatur osiągających ok. 4-8°C. Oznacza to, że może być on chłodniejszy od tego samego okresu w latach 2004-2020. Ponadto przymrozki w nocy okażą się częstym zjawiskiem.