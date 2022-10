Pogoda długoterminowa na wrzesień 2022. Początek miesiąca dość deszczowy, połowa Polski z upałami 3.10.22

Pogoda na wrzesień. Średnia temperatura powyżej normy

Już 1 września rozpoczyna się meteorologiczna jesień, a wraz z nią nadchodzi zmiana pogody. Mimo że średnia miesięczna temperatura powietrza na obszarze całej Polski powinna kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020 lub w jej górnych granicach, suma opadów atmosferycznych znajdzie się prawdopodobnie w zakresie normy wieloletniej. Oznacza to, że już od początku września należy spodziewać się deszczu.

Prognoza długoterminowa na wrzesień. Gdzie spadnie deszcz?

Według modelu Climate Forecast System (CFS) wrzesień będzie zdecydowanie bardziej wilgotnym miesiącem niż lipiec i sierpień. Stanie się to głównie ze względu na aktywniejszą cyrkulację sferową.

- Pomiędzy północą a południem zwiększać mają się kontrasty termiczne. Dlatego nasili się pod koniec lata i na początku jesieni prąd strumieniowy. To zwiastuje prawdopodobne częste przechodzenie ośrodków niskiego ciśnienia z zachodu na wschód kraju – podaje serwis fanipogody.pl.

Połowa Polski pod znakiem upałów

We wrześniu w Polsce panować będzie głównie pogoda niżowa, jednak momentami – zwłaszcza w południowej oraz centralno-wschodniej części kraju – można spodziewać się upałów. Będzie się to jednak wiązać z porywistym wiatrem, osiągającym ok. 20 km/h.

Uśrednione temperatury będą wskazywać od 17 do ok. 25 stopni Celsjusza. Według najnowszych prognoz wiatr przez cały wrzesień będzie osiągał prędkość minimum 9 km/h.