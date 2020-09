Pogoda na czwartek, 3 września. Będzie pogodnie!

Czwartek w Wielkopolsce, na Pomorzu, Kujawach, Warmii, Mazurach oraz częściowo na Mazowszu i Ziemi Łódzkiej pojawi się przelotny deszczy o sumie do 2-6 l/mkw. Na Pobrzeżu Słowińskim możliwe są burze, podczas których spadnie do 10-20 l/mkw. W pozostałej części kraju wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie, choć na Podhalu i Spiszu po południu zachmurzy się i przelotnie popada deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej do 23 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, a okresami silniejszy wiatr, z południowego zachodu. W północnej części kraju, miejscami może wiać z prędkością do 60 km/h.