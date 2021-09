Pogoda na czwartek, 30 września. Pochmurnie z opadami TVN Meteo/x-news

W czwartek w pasie wschodnim będzie pochmurno z opadami deszczu rzędu 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Mieszkańców pozostałej części kraju czeka zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Miejscami na Pomorzu Zachodnim słabo popada, do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr na wschodzie powieje z kierunku południowo-wschodniego, słabo i umiarkowanie. Na pozostałym obszarze kraju będzie południowo-zachodni i zachodni, umiarkowany, okresami silniejszy.