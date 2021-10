Pogoda na niedzielę, 10 października. Zapowiada się słonecznie TVN Meteo/x-news

Pogoda w niedzielę zapowiada się słonecznie, jedynie na północy i krańcach południowych Polski pojawi się małe zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od 10 stopni Celsjusza na krańcach wschodnich, przez 12 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na północnym zachodzie. Powieje słabo z kierunków wschodnich.