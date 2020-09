W środę na zachodzie i północy wystąpią opady deszczu do 10-20 mm. Na Pobrzeżu Słowińskim i miejscami na Warmii i Mazurach mogą pojawić się burze (10-20 mm). Na południowym wschodzie będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 21 st. C na Podlasiu. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr, z kierunków zmieniających się. W porywach burzowych może osiągnąć do 60-80 km/h.