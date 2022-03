Pogoda na wiosnę 2022. Jakie będą najbliższe miesiące? [POGODA DŁUGOTERMINOWA] 4.03.22

Długoterminowa pogoda na wiosnę

Ostatnie tygodnie - pod względem atmosferycznym - nie należały do najlepszych. Niemal cała Polska musiała zmagać się z porywistymi podmuchami wiatru, niespodziewanymi opadami deszczu lub śniegu. W ciągu dnia promienie słońca niejednokrotnie zakrywane były przez chmury, co powodowało obniżenie temperatury. Jednak niedługo sytuacja może ulec polepszeniu. Z powodu zbliżającej się wiosny Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotował eksperymentalną prognozę pogody na marzec, kwiecień oraz maj.

Wiosna 2022. Pogoda IMGW na marzec, kwiecień, maj

Przypomnijmy, że kalendarzowa wiosna rozpoczyna się 21 marca. Według przewidywań meteorologów średnia miesięczna temperatura powietrza powinna utrzymywać się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020. Słupki termometrów wskażą od 2 do 12 stopni Celsjusza. Wyjątkiem - z podwyższoną średnią - są jedynie Suwałki oraz Białystok. To samo dotyczy miesięcznej sumy opadów atmosferycznych.

Z kolei w kwietniu może dojść d sytuacji, której nie było w Polsce od ponad 30 lat. Wszystko wskazuje na to, że średnia miesięczna temperatura powietrza w kraju przekroczy normę z lat 1991-2020, co jest dość nietypowe jak na ten miesiąc. Temperatury będą wahać się między 9 a 17 stopniami Celsjusza. Zaskoczenia za to nie będzie z opadami, które utrzymają się w normie. Najwięcej deszczu należy spodziewać się na południowym wschodzie kraju.

W maju sytuacja znowu się unormuje. W połowie miesiąca mogą pojawić się jednak lekkie przymrozki. Zwiększyć się za to może suma opadów deszczu w całym kraju. Nie dotyczy to jednak północnego zachodu.

Dodatkowo w kwietniu oraz maju można spodziewać się silnych burz z piorunami, które wystąpią nie tylko w Polsce, ale i w większości krajów europejskich. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia gwałtownych ulew oraz porywistego wiatru, które mogą doprowadzić do zniszczeń.