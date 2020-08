POGODA na wrzesień 2020. Czy czekają nas jeszcze upały? Jak będzie pogoda? Sprawdź prognozę długoterminową na wrzesień! 27.08.2020

Pogoda na wrzesień 2020 - pierwszy tydzień września [1-7.09]

Pierwsza połowa tygodnia przyniesie obniżenie temperatury do 19°C i niewielkie opady deszczu. Ciśnienie wyniesie 1020 hPa, wiatr w porywach do 14 km/h. Natomiast w drugiej części tygodnia znacznie się ociepli - nawet do 27°C. Ciśnienie nieco spadnie do 1006 hPa, jednak wiatr będzie się utrzymywał. Na niebie pojawi się słońce, praktycznie bez zachmurzenia.

Drugi tydzień września [8-14.09] - przewidywania meteorologów

W drugim tygodniu września słupki termometrów będą utrzymywać się na poziomie 21-23°C.

Na niebie mogą pojawić się niewielkie chmury.

Nie należy spodziewać się opadów deszczu ani wiatru. Ciśnienie spadnie do 991 hPa.

W nocy temperatura ok. 13°C.

Prognoza pogody na wrzesień - trzeci tydzień [15-21.09]