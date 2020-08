POGODA na wrzesień 2020. Czy czekają nas jeszcze upały? Jak będzie POGODA? Sprawdź prognozę długoterminową na wrzesień! 29.08.2020

To już koniec Dolnych Młynów! Ostatnie dni imprezowania

Kompleks na Dolnych Młynów przechodzi do historii. Z końcem września miejsce to powróci do hiszpańskich właścicieli, a do połowy września swój interes muszą zwinąć wszyscy najemcy. Jaka przyszłość czeka to miejsce? Start-upy, kultura, gastronomia, ale i hotel.