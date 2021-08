Pogoda na wtorek 24 sierpnia. Możliwe ulewy TVN Meteo/x-news

W regionach południowo-wschodnich wystąpią burze i intensywne opady deszczu o sumie do 40 l/mkw. W pozostałej części kraju pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie, przez 19 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje północno-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Podczas burz może rozpędzać się do 80 kilometrów na godzinę.