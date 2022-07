Pojałowice. Zaproszenie dla seniorów. Opaski, które ratują życie Aleksander Gąciarz

UGiM w Miechowie

We wtorek (26 lipca) o godzinie 16 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pojałowicach rozpocznie się pierwsze z cyklu spotkań dla seniorów z gminy Miechów. W czasie wydarzenia będzie można m. in. wypełnić formularz zgłoszeniowy do projektu teleopieki dla osób powyżej 65. roku życia.