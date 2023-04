Pokonali ponad 1000 schodów! W strojach, w jakich jeżdżą gasić pożary

Ten bieg był o wiele trudniejszy. Dość powiedzieć, że w szybie kopalni jest do pokonania ponad 600 schodów, a Sky Tower ma ich 1142. Klatka schodowa jest zupełnie inna. Tu, gdzie chłopaki przechodzą jednym krokiem 2-3 schody naraz, my możemy przejść jeden, góra dwa. No i ubranie… Kurtka, spodnie, buty, hełm, rękawice, aparat z noszakiem i maska ważą razem ponad 20 kg. Nie dość, że jest ciężkie, to nie ukrywajmy, nie jest szyte na kobiety i zawsze jest trochę za duże. Ale radzimy sobie, a satysfakcja, kiedy się wybiega na górę jest ogromna – mówi w rozmowie z „Dziennikiem Polskim”.