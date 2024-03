"Pół Krakowa było na planie". Kulisy powstawania "Listy Schindlera"

Amerykańska ekipa w Krakowie

Zdjęcia w krakowskich plenerach kręcono od 1 marca do czerwca, ale w pamięci twórców Kraków zachował się jako mroźny i ponury. Przez cały ten czas aktorzy mieszkali w Hotelu Forum - wówczas najbardziej ekskluzywnym krakowskim hotelu. Amerykanie zapamiętali go jednak jako zgrzebny i szaro-bury.

- mówił Spielberg "The Hollywood Reporter" z okazji 30-lecia premiery "Listy Schindlera". A każdego dnia z planu filmu o Holocauście wracał do dinozaurów z "Parku Jurajskiego". Na duchu podnosiły reżysera telefony od przyjaciela Robina Williamsa. Ostatecznie Steven Spielberg nie przyjął swojej gaży za film. "Uważałem to za krwawe pieniądze" - mówi "The Hollywood Reporter".

Kamieniołom Liban obozem w Płaszowie

Spielbergowi zależało, by większość zdjęć "Listy Schindlera" powstała w autentycznych miejscach, nie wszędzie jednak dało się zagrać, tak np. plac Zgody, na którym koncentrowano ludność żydowską przed wywózkami do obozów gra ulica Szeroka. Spielberg nie dostał też pozwolenia na zdjęcia w obozie w Auschwitz, za to Lew Rywin, który wówczas kierował Heritage Films, koproducenta filmu otrzymał zgodę na kręcone scen na rampie, gdzie wyładowywano więźniów. Z tego pomysły polski producent wycofał się jednak po protestach Światowego Kongresu Żydów.

Jedno z głównych miejsc, w których rozgrywa się akcja filmu - obóz w Płaszowie powstał w kamieniołomie Liban. Na potrzeby produkcji Spielberga zbudowano tam 34 baraki, 11 wież strażniczych, a także wyłożoną replikami macew drogę prowadzącą do obozu. Makietę obozu Allan Starski zbudował jeszcze w USA, a że nie mieściła się do żadnego samolotu, trzeba ją było pociąć na kawałki, by dostarczyć do Europy.

Po zakończeniu zdjęć Lew Rywin - współproducent filmu chciał podarować miastu ten zaaranżowany obóz. Miasto nie przyjęło tego daru, ostatecznie scenografia dogorywała latami pod Warszawą.