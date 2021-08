Polacy kuszą Ukraińców, a Niemcy Polaków. Wszystkim brakuje pracowników, więc podnoszą pensje i dają chętnym… bonusy za gotowość

„Zapotrzebowanie na pracowników w minionym kwartale było ogromne. Już od trzeciego kwartału 2020 roku stopniowo poprawiała się sytuacja na rynku, ale prawdziwy boom miał miejsce w drugim kwartale 2021, kiedy to firmy członkowskie Polskiego Forum HR (PFHR) odnotowały obroty w zakresie rekrutacji stałych na poziomie 56 mln PLN. Oznacza to wzrost rok do roku na poziomie ok. 90 proc. (uwzględniając korektę wynikającą ze zmiany liczby podmiotów raportujących)” – czytamy w najnowszym raporcie Polskiego Forum HR, zrzeszającego czołowe firmy rekrutacyjne w naszym kraju, zatrudniające dziesiątki tysięcy osób.

Przyszłość rysuje się w różowych barwach: raport Element i Grant Thorton podaje, że w lipcu 2021 roku opublikowano o 23 proc. więcej ofert pracy niż przed rokiem. To sygnał, że popyt na pracowników w kolejnych miesiącach będzie nadal rósł.