Polak Jacek Olczak stanął na czele globalnego giganta tytoniowego. Jako prezes Philip Morris International chce budować świat bez dymu

Jacek Olczak rozpoczął pracę w strukturach PMI przed 27 laty. W ostatnim okresie pełnił w koncernie funkcję Prezesa ds. Operacyjnych (COO), odpowiadając m.in. za rozwój wspomnianych produktów innowacyjnych, odgrywających kluczową rolę w strategii PMI. Philip Morris jest pierwszą firmą z branży tytoniowej, która publicznie zobowiązała się do budowania przyszłości wolnej od dymu papierosowego i zastąpienia papierosów produktami bezdymnymi. W tym celu zainwestowała już ponad 7 miliardów dolarów w badania naukowe i rozwój technologii będących lepszą alternatywą do papierosów.

- Nie wszystkie wyroby tytoniowe są takie same. Dzięki nauce i technologiom mamy alternatywy dla papierosów. Te alternatywy zawierają tytoń, ale są lepszym wyborem dla pełnoletnich palaczy, którzy nie zrywają z nałogiem. Każdego roku dziewięciu na dziesięciu dorosłych palaczy kontynuuje palenie. Niezależnie zatem od czyjejś opinii o naszej branży, wszyscy powinniśmy zgodzić się co do jednego: takie osoby zasługują na lepsze alternatywy. Oczywiście, najlepszym wyborem, jakiego może dokonać dorosły palacz, jest całkowite rzucenie nałogu. Ale ci, którzy tego nie robią, zasługują na dostęp do produktów alternatywnych. I na bieżące informacje, pozwalające im podejmować ich własne decyzje – przekonuje nowy prezes PMI.

Kim jest Jacek Olczak

Pochodzi z Łodzi, skończył ekonomię na Uniwersytecie Łódzkim. Pracował na stanowiskach finansowych i kierowniczych w całej Europie. Karierę w Philip Morris zaczynał jako menedżer w Dziale Finansów w polskim oddziale firmy w 1993 roku. W kolejnych latach awansował w strukturach firmy na stanowiska kierownicze. Pełnił m.in. funkcję Dyrektora Zarządzającego rynkami PMI w Polsce oraz w Niemczech i Austrii, by następnie awansować na stanowisko Prezydenta PMI na region Unii Europejskiej.