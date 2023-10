Polecimy z Krakowa do Aten. Grecki narodowy przewoźnik planuje nowe połączenia na przyszłoroczny sezon letni

- Grecja jest jedną z najchętniej odwiedzanych destynacji w wakacyjnej ofercie krakowskiego lotniska. Informacja, że narodowy grecki przewoźnik Aegean Airlines zainauguruje w sezonie Lato 2024 połączenie #PROSTOzKRAKOWA do Aten ucieszy zapewne wielu turystów z Małopolski - powiedział Radosław Włoszek, prezes zarządu Kraków Airport.

Z Krakowa do stolicy Grecji będzie można polecieć dwa razy w tygodniu: we wtorki i w piątki. A szefowie krakowskiego lotniska zauważają, że tamtejszy port lotniczy w Atenach jest doskonałym miejscem do tego, żeby wybrać się także na malownicze wyspy greckie.

Stolica Grecji Ateny zamieszkiwane przez 3,7 mln mieszkańców, są dziesiątym co do wielkości zespołem miejskim w Unii Europejskiej. Statystyki mówią, że Ateny zamieszkuje także ponad milion cudzoziemców, jednak to dane szacunkowe, bo przybywający z innych krajów są przeważnie niezameldowani. Ponadto Ateny to jeden z najpopularniejszych ośrodków turystycznych Europy. Jak słyszymy od przedstawicieli Airport Kraków - Ateny postrzegane są najczęściej jako miasto pełne zabytków kultury antycznej. Jednak stolica Grecji to również współczesna kultura i miejsce spotkań towarzyskich.