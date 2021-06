Policyjny pościg ulicami Wieliczki. Kierowca miał przy sobie narkotyki [FILMIK Z POŚCIGU]

Do scen rodem z gangsterskiego filmu na ulicach Wieliczki doszło 1 czerwca 2021. Policjanci, którzy od pewnego czasu pracują nad rozwiązaniem spraw dotyczących serii włamań do domów jednorodzinnych w powiecie wielickim, obserwowali teren w rejonie, gdzie dochodziło do takich przestępstw.

Podczas tych działań na jednej z ulic w Wieliczce „kryminalni” zauważyli mężczyznę, który wysiadł z audi i bardzo uważnie zaczął lustrować pobliskie posesje. Ponieważ jego zachowanie wydawało się podejrzane, policjanci postanowili go wylegitymować.

Na widok policjantów mężczyzna szybko wsiadł do swojego samochodu i starał się błyskawicznie odjechać. „Mundurowi” podjęli za nim pościg, do którego włączyły się w pewnym momencie oznakowane radiowozy z Wieliczki oraz Gdowa.