Policyjny pościg w Myślenicach i okolicy. Uciekający kierowca miał 2,5 promila alkoholu

Pościg rozpoczął się od sygnału, który nadszedł ok. godz. 23 od policjantów z Zakopanego. Przekazali oni myślenickim funkcjonariuszom, że przez powiat myślenicki może przejeżdżać srebrny passat kombi, a w nim osoby podejrzewane o kradzież z włamaniem na terenie Zakopanego.

Policyjny patrol z Myślenic wyruszył na zakopiankę i już po kilku minutach zauważył opisywany samochód.

Policjanci dali sygnały do zatrzymania się, a kierowca zjechał na pobocze DK7 w rejonie zjazdu do Polanki. Jak szybko się okazało, miał być to jedynie sprytny zabieg pozwalający zgubić policjantów. Kiedy mundurowi wysiedli z radiowozu i podeszli do passata, ten z piskiem opon odjechał w kierunku Polanki. Mundurowi ruszyli w pościg za włamywaczami, a dodatkowo inne patrole policji nadciągały z różnych stron, by udzielić kolegom wsparcia – relacjonuj mł. asp. Dawid Wietrzyk, rzecznik prasowy KPP w Myślenicach.