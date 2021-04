Politechnika Krakowska kształci uniwersalnych inżynierów

To właśnie ta jednostka, wspólnie z Katedrą Pojazdów Samochodowych WM oraz jednostkami Wydziału Inżynierii Lądowej – Katedrą Systemów Transportowych i Katedrą Dróg Kolei i Inżynierii Ruchu, tworzy strukturę Szkoły Transportu PK. Obejmie ona studentów trzech kierunków (transport na WIL, środki transportu i logistyka oraz pojazdy samochodowe na WM) oraz kilkunastu specjalności na I i II stopniu studiów.

Szkoła Transportu PK to dla przyszłych inżynierów także szansa na podążanie bardziej zindywidualizowaną ścieżką kształcenia, modyfikowaną w miarę zdobywania wiedzy na kolejnych latach studiów.

- Łączymy kompetencje świetnie wykwalifikowanej kadry wykładowców i praktyków branży transportowej oraz zaplecze badawczo-dydaktyczne obu wydziałów, by dać naszym studentom jeszcze więcej możliwości rozwoju, zdobycia wiedzy i umiejętności związanych ze wszystkimi obszarami działalności w branży transportowej – od infrastruktury transportowej, przez kwestie środków transportu i logistyki aż do planowania i zarządzania systemami transportowymi - wyjaśnia prof. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej.

Interdyscyplinarne kształcenie

Na Politechnice Krakowskiej trwają przygotowania do podobnej ewolucji kształcenia także na innych sztandarowych kierunkach uczelni, tym razem w ramach Szkoły Budownictwa i Architektury, którą powołają Wydział Inżynierii Lądowej i Wydział Architektury. - Politechnika Krakowska słynie z kształcenia najlepszych w Polsce inżynierów budownictwa i architektów. Szkoła Budownictwa i Architektury PK da naszym absolwentom jeszcze większe kompetencje, a więc i mocniejsze atuty na rynku pracy - podkreśla prof. Andrzej Szarata.

Dodajmy, że w ostatnich latach na Politechnice Krakowskiej zwiększyła się liczba kierunków o interdyscyplinarnym charakterze. Są prowadzone we współpracy kilku wydziałów uczelni (to np. gospodarka przestrzenna czy inżynieria czystego powietrza), w kooperacji z innymi szkołami wyższymi (jak inżynieria wzornictwa przemysłowego we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych) czy przy udziale lub pod patronatem biznesowych liderów z otoczenia gospodarczego.