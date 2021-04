Polityka, polityka. Koalicje, opozycje. Polscy politycy powinni brać przykład z królowej Elżbiety

Kiedy skończyła 21 lat, powiedziała: „Oświadczam wobec was wszystkich, iż poświęcę całe moje życie, jakiekolwiek będzie, długie czy krótkie, służbie wam i wielkiej imperialnej Wspólnocie.” Obserwowała kurczenie się tej Wspólnoty. Dziś włada Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandią Północną, i zaledwie 15 innymi państwami od Australii po Kanadę. Nie rządzi, jednak symbolicznie spaja ziemie należące kiedyś do Korony Brytyjskiej. Nigdy nie przekroczyła swych uprawnień, a ma prawo tylko udzielać rad i ostrzegać premiera czy ministrów. Może też wybrać premiera ale tylko wtedy, gdy żadna z partii nie jest w stanie utworzyć rządu ani koalicji. Zdarzyło się jej to tylko trzykrotnie. Jej opinie traktowane są serio, ponieważ ma doświadczenie i jest bezstronna. „Jeśli ktoś myśli, że cotygodniowe spotkania z królową są miłymi rozmówkami, jest w wielkim błędzie. To są spotkania niemalże biznesowe i Jej Królewska Mość wypowiada się z wielkim doświadczeniem na aktualne tematy” - pisała Margaret Thatcher.