Kiedy 10 lat po ich ślubie jej mąż Izjasław został wielkim księciem kijowskim, okazało się, że zdobytą władzę niełatwo utrzymać. Kilkakrotnie wypędzano ich z Kijowa; szukali wtedy schronienia w Polsce lub w Miśni, bo po matce Gertruda była wnuczką cesarza Ottona II. Jako krewna najpotężniejszych rodów panujących najpewniej wspierała męża uczestnicząc w grach dyplomatycznych.

Każdy z jej trzech synów był ambitny. Ale żałoba przychodziła co 10 lat. Pierwszy zginął syn Mścisław – książę nowogrodzki i połocki (1069). Potem w bitwie pod Czernichowem poległ mąż Izjasław (1078). A 9 lat później zginął najukochańszy z synów Jaropełk Piotr – książę włodzimiersko-wołyński i turowski. Matkę przeżył tylko Światopełk II Michał – wielki książę kijowski. To on ufundował Monaster św. Michała Archanioła o Złotych Kopułach. Wtedy po raz pierwszy na Rusi kopuły kościelne pokryto złotem. Monaster był dumą Kijowa więc bolszewicy wysadzili go w powietrze: ocalały jedynie fragmenty pięknych mozaik. Obecna świątynia jest rekonstrukcją przeprowadzoną w wolnej już Ukrainie.