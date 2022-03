Polki ze złotym medalem mistrzostw Europy w strzelectwie sportowym

W tej konkurencji liczono na dobry wynik, przecież Polki wcześniej wygrały m.in. Grand Prix ISSF (Międzynarodowej Federacji Strzelectwa Sportowego) w Słowenii.

- Jadąc do Hamar, wiedziałyśmy, że mamy mocny team. W Słowenii wygrałyśmy przecież z najmocniejszą drużyną świata, z Rosją. Tamta wygrana bardzo nas wzmocniła - mówi Natalia Kochańska. - Wiedziałyśmy, że możemy wygrać z każdym.

Polki od początku strzelały dobrze, w pierwszej rundzie kwalifikacyjnej uzyskały najlepszy wynik (942,4 pkt) o 0,5 pkt przed Norwegią. W drugiej były 2., za tymi rywalkami, kwalifikując się do meczu o złoty medal. W wyrównanym boju pokonały ekipę gospodyń 16:14. Wygrały finałową, 15. serię z wynikiem 31,1 (Norweżki miały 30,3). Brąz wywalczyły Francuzki.

- W finale dziewczyny były bardzo spokojne i skupione. A wygraliśmy nie dlatego, że ktoś inny gorzej strzelał. Wygraliśmy, bo... byliśmy po prostu dobrzy - ocenił Paweł Pietruk, trener polskiej kadry narodowej. - Ważne jest dla mnie też to, by przy takich zwycięstwach nie zapominać o codziennej pracy w klubach sportowych. Dlatego chcę pogratulować przede wszystkim klubowym trenerom naszych zawodniczek, to nasza wspólna wygrana.