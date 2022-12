Polscy piłkarze wrócili w poniedziałkowy wieczór z mundialu w Katarze

Biało-Czerwoni wylecieli z Kataru ok. 13.30 polskiego czasu. Na wojskową część lotniska Warszawa-Okęcie kadra dotarła tuż po godzinie 20. Po wyjściu piłkarze nie zatrzymali się, by porozmawiać z czekającymi na nich dziennikarzami.

Z 26 piłkarzy powołanych na mundial bezpośrednio do stolicy wróciła tylko część z nich. W samolocie do Polski znaleźli się: Krystian Bielik, Kamil Grabara, Kamil Glik, Robert Gumny, Artur Jędrzejczyk, Jakub Kamiński, Jakub Kiwior, Michał Skóraś, Damian Szymański, Sebastian Szymański, Karol Świderski, Mateusz Wieteska i Piotr Zieliński oraz bramkarz Legii Kacper Tobiasz, który poleciał do Kataru poza oficjalną kadrą na mundial.

W tym gronie nie było więc kilku czołowych zawodników reprezentacji Polski na czele z kapitanem Robertem Lewandowskim, Arkadiuszem Milikiem i Wojciechem Szczęsnym, którzy rozpoczęli już urlopy w egzotycznych krajach.