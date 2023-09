Polska - Czarnogóra dzisiaj w ME siatkarzy 2023. Kiedy mecz na żywo? Gdzie oglądać transmisję stream online w TV i internecie?

W meczu Polska - Czarnogóra faworyt dzisiaj może być tylko jeden

Nasi najbliżsi rywale nie występowali dotychczas w mistrzostwach świata ani w Lidze Narodów (wcześniej Liga Światowa). Okazji do starcia z Biało-Czerwonymi więc po prostu nie było. Oficjalny mecz Polska - Czarnogóra w siatkówce mężczyzn odbył się w 2019 r., wówczas na ME Biało-Czerwoni pewnie zwyciężyli w trzech setach.

Mecz siatkówki Polska - Czarnogóra na żywo w ostatniej kolejce fazy grupowej ME 2023

Spotkanie Polska - Czarnogóra to formalnie przedostatni mecz w grupie C, która rywalizuje w Skopje. Zespoły do swojego starcia nr 5, na zakończenie fazy grupowej ME siatkarzy, przystąpią w zupełnie odmiennych nastrojach.

Czarnogórcy dotychczas w ME wygrali tylko jeden z czterech meczów - z wyraźnie najsłabszą w stawce Danią. Mimo tego mają teoretyczne szanse na awans do fazy pucharowej. Trudno jednak spodziewać się, by udało się im osiągnąć ten cel. Musieliby wygrać 3:0 z Polską (w dodatku dużą różnicą w każdym secie), a ponadto liczyć na korzystny wynik w meczu Czechy - Macedonia Północna (układ jest taki, że rezultat 3:1 lub 1:3 daje awans obu tym ekipom).