Polska - Czechy na żywo, wynik. Gdzie oglądać dzisiaj mecz ME siatkarzy? Transmisja stream online

Polska faworytem meczu z Czechami dzisiaj. Będzie transmisja live [WYNIK NA ŻYWO]

W ME siatkarzy 2023, rozgrywanych się w czterech krajach, Polacy trafili do grupy C, która rywalizować będzie w Macedonii Północnej, w Skopje. Patrząc na potencjał rywali, awans do fazy pucharowej (4 najlepsze zespoły z 6 z każdej grupy) jest dla naszej drużyny wręcz obowiązkiem.

Polacy do mistrzostw Europy 2023 przystąpią jako wicemistrzowie świata z ubiegłego roku oraz zwycięzcy Ligi Narodów 2023. Ten wynik pokazuje, że naszą ekipę stać na włączenie się do walki o medale. Zresztą nasi siatkarze zapowiadają, że celują w złoto. Na taki sukces na tej imprezie czekamy od 2009 r., czyli już aż 14 lat. Nasza drużyna narodowa siatkarzy w tym czasie częściej wygrywała mistrzostwa świata (dwukrotnie), które odbywają się rzadziej.

Polska - Czechy dzisiaj na otwarcie rywalizacji w ME siatkarzy 2023. Jaki wynik?

Czesi (jako Czechosłowacja) przed laty były czołową ekipą kontynentu, ostatni raz medal ME zdobyli w 1985 r. (srebro). Potem blisko podium byli w 1999 i 2001 r., gdy zajmowali 4. miejsce w ME. Później w tej imprezie byli co najwyżej średniakiem. Dwa lata temu czempionat ukończyli na 8. pozycji. Teraz ich celem minimum jest awans do fazy pucharowej, może uda się dostać do czołowej ósemki.