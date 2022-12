Polska - Francja. Kiedy mecz? O której godzinie? Gdzie oglądać? Transmisja na żywo mundial 2022 w Katarze 2.12

Polska - Francja. Kiedy mecz? O której godzinie? 4.12.2022

Polscy piłkarze awansowali do 1/8 finału w fatalnym stylu, ale to nie oznacza, że ich mecz z Francją będzie wyglądał podobnie, jak spotkanie z Argentyną. Piłkarze Czesława Michniewicza wiedzieli bowiem, że nawet niewysoka porażka z ekipą Leo Messiego da im awans, dlatego starali się stracić jak najmniej bramek. I ta sztuka im się udała, przegrali tylko 0:2.

Z Francją taka postawa byłaby uznana za zwykłe tchórzostwo. Dlatego podopieczni Czesława Michniewicza zrobią wszystko, by pozostawić po sobie w Katarze dobre wrażenie. Chęci to jednak jedno, a możliwości - drugie. Niedobrą informacją dla Polaków jest fakt, że największe gwiazdy Didiera Deschampsa podejdą do starcia w Doha wypoczęte. Selekcjoner Francuzów, mając awans do 1/8 finału w kieszeni już po dwóch meczach, wystawił bowiem przeciw Tunezji półrezerwowy skład. Okupił to przegraną 0:1, ale za to w walce o ćwierćfinał nie musi się martwić przemęczeniem i kontuzjami czołowych piłkarzy.