Polska - Hiszpania wynik NA ŻYWO. Kiedy i gdzie oglądać mecz Euro 2020? O której godzinie? Transmisja online [19.06]

Polska - Hiszpania NA ŻYWO. Kiedy i gdzie oglądać mecz Euro 2020?

Porażka ze Słowacją (1:2) na początek Euro 2020 bardzo skomplikowała sytuację Polaków. Teraz, by nie stracić szansy na awans, muszą zrobić wszystko, by nie przegrać z Hiszpanią. To rywal, który w pierwszym spotkaniu wprawdzie tylko bezbramkowo zremisował ze Szwecją, ale w tym spotkaniu stworzył sobie wiele świetnych okazji do zdobycia gola i wątpliwe, by w kolejnym meczu równie mocno zawodził ze skutecznością.

Tymczasem w polskim obozie wrze, bo nie tylko wynik, ale i gra w poniedziałkowym występie na stadionie w Sankt Petersburgu była fatalna. Jak niemal na każdym wielkim turnieju znów zawiódł w bramce Wojciech Szczęsny, a swoje dołożył Grzegorz Krychowiak, który sprowokował sędziego do pokazania mu czerwonej kartki.