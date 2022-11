Polska - Meksyk. Kiedy mecz? O której godzinie? Gdzie oglądać? Transmisja NA ŻYWO mistrzostwa świata Katar 22.11.2022

Polska - Meksyk. Kiedy mecz? O której godzinie? 22.11.2022

Trener reprezentacji Polski Czesław Michniewicz przyznał, że wie już, w jakim składzie i ustawieniu zagra jego drużyna w meczu w Doha z Meksykiem w grupie C mistrzostw świata. Spotkanie odbędzie się we wtorek o godzinie 17.

- Wszyscy zawodnicy są do mojej dyspozycji, nie ma kontuzji. Jesteśmy przekonani co do ustawienia i składu osobowego, w jakim zagramy - powiedział selekcjoner Polski przed meczem z Meksykiem. - Dziś wieczorem na odprawie dowiedzą się piłkarze. Chcę, żeby mieli czystą głowę i wiedzieli, kto zagra. Tak, aby mogli skupić się już na samym występie.

- Braliśmy pod uwagę to, kto obecnie występuje w klubach, a kto nie. Dlatego ustawienie, jakie jutro zaproponujemy będzie wynikało z obecnej sytuacji. Musimy reagować na różne zmiany, które ciągle następują w pracy z reprezentacją. Skład będzie oparty właśnie o te kwestie - dodał Michniewicz.