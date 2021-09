Polska - San Marino 7:1 MEMY Paulo Sousa: Dawać mi teraz tę Anglię! 6.09 Memy

W meczu Polski z San Marino gole padały jeden po drugim. Szkoda, że w obie strony, ale i tak, za sprawą Roberta Lewandowskiego i Adama Buksy, kadra Paulo Sousy może wracać do Polski z podniesionym czołem. Kelnerzy, piekarze i rzeźnicy z San Marino przyjęli siedem bramek, a nasz bramkarz wyjmował piłkę z siatki tylko raz. I nie był to Wojciech Szczęsny, który wie, kiedy zejść z boiska niepokonanym. Selekcjoner Paulo Sousa woła zadowolony: Dawać mi teraz tę Anglię! No to ją dostanie już w środę. Obejrzyjcie w galerii memy po meczu eliminacji mistrzostw świata. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE