Polska - Słowenia na żywo w ME siatkarzy 2023. Wynik półfinału mistrzostw Europy jest dzisiaj trudny do przewidzenia

Polska - Słowenia. Półfinał ME 2023 w siatkówce na żywo. Jak będzie dzisiaj wynik?

Ta zła passa zaczęła się w 2015., gdy Polacy - jako mistrzowie świata - w ćwierćfinale ze Słowenią zmarnowali piłkę meczową by następnie przegrać 2:3 Dwa lata później, na ME w Polsce, rywale zlali nas w barażu o ćwierćfinał 3:0. W dwóch kolejnych edycjach zwyciężali po 3:1 w półfinałach. Na dodatek, w sierpniu pokonali nas 3:0 w Memoriale Wagnera w Krakowie.

Mecze Polska - Słowenia w siatkarskich ME mają nadspodziewanie bogatą historię. Niestety, wyniki nie są po myśli Biało-Czerwonych. To nieprawdopodobne, ale z każdego z czterech ostatnich czempionatów odpadliśmy w fazie pucharowej właśnie po porażce w tym zespołem.

Przed meczem z Polską Słowenia w ME ma dzisiaj dużo atutów na dobry wynik

Słowenia to już solidna ekipa w światowej elicie, ostatnio ma dobre wyniki, często liczy się w walce o medale. Na ME w 2015 r. niespodziewanie wywalczyła srebro (wcześniej najlepszy wynik to była 9. lokata), ten sukces udało się powtórzyć w 2019 i 2021 r. W MŚ zespół narodowy grał dwukrotnie: w 2018 r. był 12., rok temu otarł się o podium, skończył imprezę na 4. pozycji.

Tegoroczne ME siatkarze Słowenii zaczęli od przegrania inauguracyjnej partii w pierwszym meczu z Ukrainą, później wygrali wszystkie sety w fazie grupowej i w efektownym stylu awansowali do rundy pucharowej. W 1/8 finału byli blisko sensacyjnego odpadnięcia, przegrywali z Turcją już 0:2, ale ostatecznie byli górą nerwowym po tie-breaku. W ćwierćfinale wygrali 3:1 (ponownie na tych ME) z Ukrainą. Na razie w ME nie grali z drużyną ze światowego topu.