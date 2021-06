Polska - Szwecja. O której godzinie mecz Euro 2020? Kiedy i gdzie oglądać na żywo? Transmisja TV i online 22.06

Polska - Szwecja. O której godzinie mecz Euro 2020? 23.06

Sporo znaków zapytania przed meczem Polska - Szwecja. Największe dotyczą kwestii zdrowotnych, gdyż na urazy narzekają Jan Bednarek i Jakub Moder. Pierwszemu odnowiła się kontuzja mięśnia pośladkowego, drugi ma spuchnięte kolano.

Kto może zastąpić pierwszego z nich? Wydaje się, że skoro Paulo Sousa w końcówce meczu z Hiszpanią (1:1) postawił na Pawła Dawidowicza, to i tym razem może paść na niego.

Co do Modera, to może się okazać, że jego problemy pozbawią selekcjonera bólu głowy. Zamiast się zastanawiać, czy wybrać gracza, który zastępował Grzegorza Krychowiaka, czy też... samego Krychowiaka, nie będzie miał wyboru. W poniedziałek po treningu Sousa długo rozmawiał z pomocnikiem Lokomotiwu Moskwa. Było o czym, bo w spotkaniu ze Słowacją "Krycha" zachował się mało odpowiedzialnie, łapiąc dwie żółte, a w konsekwencji czerwoną kartkę. To głównie z tego powodu Polacy po zdobyciu wyrównania nie poszli za ciosem i ostatecznie przegrali w Sankt Petersburgu.