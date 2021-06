Polska - Szwecja. Skład Polski na mecz Euro 2020 w Sankt Petersburgu [22.06 2021]

NOWE Wisła Kraków. Hubert Sobol: „Biała Gwiazda” była mi pisana…

- Przyjechałem do Krakowa już kilka miesięcy temu na weekend. Byłem też na meczu Wisły z Lechem. Pozwiedzałem miasto i mocno wtedy się „zajarałem”, w jakim mieście ja będę mieszkał. Coś pięknego! A teraz, jak doszły jeszcze treningi, jak wreszcie mogę robić to, co kocham, to już w ogóle czuję się przeszczęśliwy. Proszę nawet nie pytać o jakieś negatywy, bo nie widzę żadnego - mówi mocno podekscytowany perspektywą gry dla Wisły Kraków jej nowy napastnik Hubert Sobol.