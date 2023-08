Polska - Turcja w ME siatkarek 2023. Jaki wynik hitu ćwierćfinału Eurovolley? Gdzie oglądać na żywo - transmisja stream online Artur Bogacki

W ćwierćfinale ME 2023 Polska zagra z Turcją Karina Trojok

W 1/8 finału ME siatkarek 2023 odbędzie się mecz Polska - Turcja. To będzie starcie dwóch czołowych siatkarskich ekip globu. Stawką jest awans do strefy medalowej mistrzostw Europy kobiet. Hitowy mecz będzie można oglądać na żywo w telewizji i internecie, będzie transmisja i stream online. Początek meczu w środę (30 sierpnia) o godz. 17:00.