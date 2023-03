Polska wywalczyła o awans do turnieju mistrzostw Europy U-19. Decydującą bramkę zdobył Wiktor Matyjewicz, wychowanek Unii Tarnów

Gol dla Łotwy, który padł po pół godzinie gry w trwającym równolegle meczu z Izraelem na stadionie Garbarni, był korzystny dla reprezentantów Polski, ale chyba zbyt ich rozluźnił, bo chwilę po tej informacji Serbia wywalczyła "jedenastkę".

W 31. minucie Kozubal wpadł rozpędzony w Milosevicia i powalił go w polu karnym. Rzut karny wykorzystał Petković i sprawy zaczęły się komplikować.

Biało-Czerwoni niezbyt efektownie weszli w mecz, ale później stworzyli kilka dobrych akcji. Po jednej z nich tuż przed polem karnym został sfaulowany Urbański i sam podszedł do piłki, by wymierzyć sprawiedliwość. Jego strzał był jednak wybitnie nieudany. Kilka minut później Pieńko skierował piłkę do siatki, ale był na spalonym.

Kolejny rzut wolny także nie przyniósł powodzenia, choć Polacy reklamowali u sędziego rękę w polu karnym jednego z rywali. Zawody w Rącznej prowadził John Brooks, sędzia Premier League, który w lutym został odsunięty od dwóch hitowych spotkań po dużym błędzie, jaki popełnił, nie uznając prawidłowo zdobytej bramki drużynie Brighton w meczu z Crystal Palace.