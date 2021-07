Polski Ład a zmiany w podatkach. Liczby nie kłamią. Oto prawda o daninach PIT i składkach zdrowotnych pracowników i przedsiębiorców [RAPORT]

Ogłoszony przez rząd projekt zakłada m.in. wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i podwyższenie drugiego progu podatkowego w PIT z 85,5 tys. do 120 tys. zł. Brzmi świetnie. Eksperci wskazują, że obie te sumy nie były od ponad dekady waloryzowane, przez co z każdym rokiem rosły obciążenia podatkowe coraz większej grupy Polek i Polaków[/b]. Np. w momencie wprowadzenia przez rząd aktualnego drugiego progu, wyższy podatek – 32 procent – musiało płacić niespełna 1 proc. krakowian, a dzisiaj w drugi próg wpadają już wszyscy zarabiający przeciętną pensję krakowską lub więcej (powyżej 7,5 tys. zł). To około jednej trzeciej zatrudnionych pod Wawelem w sektorze przedsiębiorstw!

- Podniesienie kwoty wolnej i drugiego progu byłoby zatem przywróceniem elementarnej sprawiedliwości po latach skrajnej niesprawiedliwości, gdy budżet państwa czerpał korzyści z coraz większych obciążeń podatkowych, choć formalnie rząd nie podnosił podatków - komentuje prof. Adam Mariański, szef Mariański Group i Krajowej Izby Doradców Podatkowych, ekspert BCC.