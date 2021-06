Polski Ład i unijne pieniądze dla firm w oczach biznesu i sojuszników. Odwiedź w środę Forum Przedsiębiorców z udziałem Jarosława Gowina

Dlaczego Dziennik Polski i Gazeta Krakowska wspólnie z organizacjami gospodarczymi organizują Forum? Bo wierzymy w zasadę „NIC O NAS BEZ NAS” . I jednocześnie doskonale wiemy, że pieniądze – te krajowe, i te rekordowo wielkie z Unii Europejskiej, o których w ostatnich tygodniach jest tak głośno – NIE WYSTARCZĄ, by polskie firmy, a wraz z nimi cała gospodarka, rozwijały się na miarę naszych możliwości i oczekiwań, a co dopiero marzeń.

Do dyspozycji przedsiębiorców stawią się m.in. wicepremier Jarosław Gowin i wiceminister rozwoju Anna Kornecka oraz szefowie czołowych instytucji otoczenia biznesu. Każdy, kto myśli o rozwoju swojej firmy lub działa na rzecz gospodarczego wzrostu, powinien z nami być!

Forum Przedsiębiorców Małopolski jest miejscem, które dostrzega te zróżnicowane potrzeby i punkty widzenia i szuka skutecznych rozwiązań dla wszystkich, a to dlatego, że reprezentuje całe bogactwo małopolskich przedsiębiorstw – od mikro po wielkie, od tradycyjnego rzemiosła po high-tech, od startupów z branży fintech po cenione firmy rodzinne o wieloletniej tradycji. Co więcej, nieodłączną częścią Forum Przedsiębiorców stały się kluczowe uczelnie oraz instytucje wspierające biznes.

Wspólnie poszukamy najlepszych rozwiązań w takich obszarach:

Jak wspierać poszczególne branże i typy firm, by ta pomoc była najskuteczniejsza

Ile pieniędzy dla firm i na co. Kto powinien dzielić unijne/publiczne środki

Podatki, składki, daniny. Ulgi i ułatwienia kontra nowe ciężary dla firm

Jasne i stabilne prawo konsultowane z biznesem warunkiem rozwoju

Polska plac budowy: inwestycje budowlane i mieszkaniowe jako koło zamachowe gospodarki

Biznes, edukacja i rynek pracy. Pracownicy i ich pożądane kompetencje

Przedsiębiorcy i naukowcy. Pomysły, patenty, technologie

Biznesy przyszłości. Mocne strony Krakowa i Małopolski. Na co postawić

Mimo pandemii przedsiębiorcy w Małopolsce tworzyli w ostatnich miesiącach nowe firmy, zwiększali przychody i zatrudniali tysiące nowych pracowników. Z finansowym lewarem w postaci nowych środków unijnych oraz ulg podatkowych mogą zwiększyć swój potencjał i zawojować Europę czy świat. Zresztą wielu już to robi – wystarczy spojrzeć na stałych bywalców naszego Forum. Oni sami przyznają, że wiedza pozyskana w ramach Forum, wymiana doświadczeń, ale też moc nawiązanych kontaktów oraz skuteczna interwencja u decydentów na rzecz zmian korzystnych dla biznesu – wszystko to przyczyniło się do rozkwitu ich firm.