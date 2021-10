Polski Ład w gminach powiatu krakowskiego. Ponad 82 mln zł wsparcia. Rekord w gminie Wielka Wieś Barbara Ciryt

Największe dotacje z pierwszego rozdania programu Polski Ład otrzymała gmina Wielka Wieś m.in. na budowę kanalizacji Fot. gmina Wielka Wieś Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Piętnaście gmin z powiatu krakowskiego otrzymało dofinansowania do projektów złożonych w ramach pierwszego naboru do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Łączna kwota dla gmin powiatu krakowskiego to ponad 82 mln 311 tys. zł. Dwie gminy i powiat krakowski nie otrzymały wsparcia.