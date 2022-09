Polskie siatkarki przegrały pierwszy mecz turnieju w Neapolu

Polki na tle aktualnych mistrzyń świata najlepiej prezentowały się w drugim secie. Wprawdzie na początku szala przechylała się to na jedną (10:8), to na drugą stronę (10:13), a w końcówce było 20:20, to jednak nasze zawodniczki bardziej się zmobilizowały, kończąc ostatnie akcje po udanych zagrywkach Magdaleny Stysiak oraz dzięki znakomitej postawie w ataku i bloku Kamili Witkowskiej. Ciekawe było też zakończenie czwartego seta, który okazał się jednak ostatnim.

W spotkaniach rozgrywanych pod nazwą DHL Test Match Tournament biorą także udział Włoszki i Turczynki, w pierwszym meczu tych drużyn gospodynie przegrały 1:3 (25:22, 23:25, 18:25, 15:25).

- Myślę, że dla naszej drużyny taki turniej będzie ciekawą okazją do sprawdzenia swoich sił na tle zespołów i zawodniczek ze światowego topu. Zawsze lepiej jest równać swój poziom do drużyn z czołówki, niż zadowalać się dobrą grą na tle ekip ze średniej półki - mówiła przed zawodami Joanna Wołosz, kapitan reprezentacji Polski (cytat za pzps.pl).