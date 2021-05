Pomarańczowa kawalkada wiozła przesłanie: Różni, a tak samo ważni [ZDJĘCIA]

Była to inicjatywa myślenickiego koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, które co roku organizuje obchody z tej okazji. W tym roku przeszkodziła w obchodach pandemia, dlatego zdecydowali się na taką formę świętowania i zaprosili do niego osoby niepełnosprawne, ich rodziców i nauczycieli i innych. Na zaproszenie odpowiedzieli m.in. Franciszek Wołek, znany myślenicki kolekcjoner zabytkowych aut oraz druhowie z OSP Myślenice-Śródmieście i OSP Lipnik.

Kolorową i głośną kawalkadę aut, która wyruszyła sprzed Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego wyszli entuzjastycznie przywitać uczniowie i nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy „Magiczny Dom” oraz seniorzy z Dziennego Domu „Senior +”.