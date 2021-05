Pomoc dla restauratorów z gminy Zabierzów. Zostali zwolnieni z części opłat

Zwolnienie restauratorów z części opłat jest związane z trudnościami w prowadzeniu działalności podczas pandemii koronawirusa. Rada Gminy Zabierzów zdecydowała, żeby zwolnić przedsiębiorców z części opłaty należnej w 2021 roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Z prośbą o takie wsparcie ze strony gminy przyszedł do mnie jeden z restauratorów z Kochanowa. Uznałam, że gmina w ten sposób może pomóc tym, którzy w czasie pandemii mieli ogromne kłopoty. W restauracjach alkoholu nie sprzedawali. Inaczej jest w sklepach, bo tych z tych opłat nie zwolniliśmy. Ulga jest tylko dla restauratorów. To ponad 20 firm działających na terenie naszej gminy. Sporo z nich to firmy prowadzące działalność na lotnisku w Balicach, ale przecież ram także w restauracjach ruchu nie by