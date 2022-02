Pomoc dla Ukrainy w powiecie wielickim. Rusza zbiórka darów w gminie Biskupice Jolanta Białek

Obok gmin Wieliczka, Niepołomice i Gdów, także Biskupice przyłączyły się do pomocy dla mieszkańców Ukrainy zaatakowanej przez Rosję. W biskupickim rejonie zbiórka darów na rzecz uchodźców i oraz osób poszkodowanych podczas działań wojennych, rozpoczęła się w poniedziałek (28 lutego) i potrwa do 6 marca. Akcję organizują gmina Biskupice oraz Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy. Dary można przynosić do kilku miejsc.