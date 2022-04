Pomoc medyczna w okresie Wielkanocy. Z doraźnej opieki mogą korzystać Polacy oraz Ukraińcy

Podczas świąt doraźnej, podstawowej pomocy medycznej udzielają punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W dni wolne od pracy są one czynne przez całą dobę.

W zależności od stanu zdrowia zgłaszającego się pacjenta, konsultacja może mieć formę:

wizyty stacjonarnej w gabinecie lekarza,

teleporady.

wizyty medyka w domu chorego.

W przypadku gabinetów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie obowiązuje rejonizacja. Oznacza to, że możesz zgłosić się po pomoc do dowolnie wybranej placówki, niezależnie od tego, gdzie na co dzień leczysz się czy mieszkasz. Wykaz wszystkich przychodni przyjmujących chorych nocami i w święta wraz z adresami i numerami telefonów znajdziesz na stronie małopolskiego NFZ.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Małopolsce

W przychodniach nocnej i świątecznej opieki pomoc znajdą także ukraińscy pacjenci. Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju przyznaje prawo do świadczeń medycznych, refundacji leków i zaopatrzenia w wyroby medyczne Ukraińcom, którzy przybyli do Polski uciekając przed agresją Rosji.