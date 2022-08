Pomysł na wakacje. Czy wiesz, co to jest glamping?

Urlop to wytchnienie od codziennej rutyny. Co oznacza udany urlop? Najważniejsza jest możliwość odcięcia się od codziennych obowiązków. Po to właśnie robimy sobie przerwę.

Zaczynamy planować pakowanie. W poszukiwaniu informacji gorączkowo przeglądamy przewodniki i strony internetowe, rozmawiamy ze znajomymi, szukamy miejsc, które dadzą nam to, czego oczekujemy od urlopu. Hitem sezonu 2022 stał się glamping. Co to takiego?

To jedna z najciekawszych atrakcji sezonu 2022. Samo słowo "glamping" powstało z połączenia dwóch angielskich słów: “glamorous” (ekskluzywne) i “camping” (biwak). Co oznacza? Luksusowy kemping, często z klimatyzacją bądź ogrzewaniem, z obsługą jak w hotelu, posiłkami i winem.

Namioty często przypominają z wyglądu bardziej kosmiczne kapsuły niż tradycyjne płócienne schronienia turystyczne.

W środku kryją wszelkie wygody, a nawet luksusy. Zasada jest taka, że położone są blisko z natury, nad jeziorem albo w lesie, wśród łąk - tak aby wstając rano słyszeć śpiew ptaków i czuć zapach ziół, traw i ziemi.