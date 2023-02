Pomysły na drugie śniadanie do szkoły: odczaruj kanapki! [17.02.2023]

Pomysł na najlepsze śniadanie do szkoły

Coś do pochrupania

W jaki sposób włączyć warzywa i owoce do drugiego śniadania?

Odczaruj kanapki!

Postaw na domowe pasty - to wcale nie jest trudne ani drogie!

Zima to idealny czas, aby wypróbować nowe połączenia smakowe z wykorzystaniem sezonowych warzyw.

Najbardziej pożywna kanapka to taka, która zawiera wysokiej jakości pieczywo (najlepiej pełnoziarniste), źródło białka, zdrowy tłuszcz i warzywa.

– Szykując kanapkę, warto wziąć pod uwagę, po jakim czasie zostanie zjedzona i jak ją zapakujemy. Najlepiej, aby po kilku godzinach sałata pozostała chrupiąca, podobnie jak pieczywo. Unikajmy więc dodawania mokrych warzyw, np. pomidora, a zielone liście dobrze osuszmy za pomocą ręcznika papierowego lub wirówki do sałaty – wyjaśnia Katarzyna Błażejewska-Stuhr, dietetyczka kliniczna.

O ile do jedzenia owoców zwykle nie trzeba długo namawiać, z warzywami jest nieco trudniej. Ale i na to znajdzie się sposób!

Urozmaicajmy śniadaniowe przekąski i zadbajmy o to, aby obok warzywnej kanapki, placuszków lub muffinków w śniadaniówce znalazły się jednocześnie owoce, orzechy lub pokrojone w słupki warzywa – marchew, kalarepka, rzodkiewka czy ogórek.

Dzieci przyzwyczają się do tego, że spożywają sporo warzyw i przynajmniej jedną porcję owoców. To mogą być trzy śliwki, jedno jabłko lub gruszka, jak też kilka suszonych moreli bądź śliwek. A do tego koniecznie garstka orzechów lub pestek - dzięki temu zadbamy o odpowiednie odżywienie mózgu naszych pociech.