Ponad 60 milionów na budowę II etapu obwodnicy Proszowic!

To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców miasta i kierowców, gdyż pierwsza część obwodnicy Proszowic została oddana do użytku jeszcze w 2011 roku. W przypadku drugiego etapu bardzo długo trwały uzgodnienia związane z jej przebiegiem. Ostatecznie dopiero ósmy z przedstawionych wariantów zyskał akceptacje mieszkańców. To dla niego w tej chwili wydawana jest decyzja środowiskowa. Jak nam powiedział kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach Tomasz Dąbrowski, wydawanie decyzji znajduje się na końcowym etapie.

- Zapewnienie finansowania pozwoli na to, by po wydaniu decyzji środowiskowej ogłosić przetarg na projekt i wykonanie inwestycji – mówi Tomasz Dąbrowski. Jego zdaniem realne jest rozpoczęcie robót w przyszłym roku. Sama budowa może potrwać około 18 miesięcy.

Druga część obwodnicy rozpocznie się na skrzyżowaniu z ulicą Brodzińskiego, następnie pobiegnie za terenami giełdy Ek-Rol, oczyszczalnią ścieków, przetnie drogę do Koszyc za sklepem Euro i połączy się z drogą wylotową w kierunku Nowego Brzeska. Długość nowego odcinka to ponad 2,3 km.