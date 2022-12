Porsche ofertę złożyło zespołowi Williams. Niemiecki koncern wejdzie do Formuły 1?

Rozmowy dotyczące wejścia do F1 przedstawiciele Porsche od kilku miesięcy prowadzili z ekipą Red Bulla z Milton Keynes. Do porozumienia jednak nie doszło, gdyż zespół mistrzów świata nie zgodził się na sprzedanie 50 procent udziałów w teamie, co było głównym warunkiem stawianym przez potencjalnego inwestora.

Teraz nieoficjalnie wiadomo, że Porsche ofertę złożyło zespołowi Williams. Na jakim etapie są negocjacje? - strony nie ujawniają, choć z przecieków można wywnioskować, że są one zaawansowane. Tym bardziej, że od 2026 roku wejdą w F1 nowe przepisy techniczne dotyczące silników, w których produkcji niemiecki koncern ma ogromne osiągnięcia.

Gdyby rzeczywiście doszło do porozumienia, Williams po ponad 10 latach współpracy z McLarenem, montowałby w swoich bolidach nowe jednostki napędowe. Brytyjski team od dawna jest w poważnym kryzysie, ostatnie wyścig wygrał w 2012 roku, a tytuł mistrzowski wywalczył w 1997.