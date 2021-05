Posądza. Po trzech latach gimnazjalistów zastąpili przedszkolacy. Do dyspozycji mają nawet boisko ze sztuczną trawą Aleksander Gąciarz

Gdyby absolwent Gimnazjum w Posądzy trafił dzisiaj do budynku, w którym spędził trzy szkolne lata, mógłby się… zgubić. Obiekt w ciągu kilku ostatnich miesięcy został przebudowany i dostosowany do potrzeb przedszkolaków. Od września będzie ich aż 170. To jedno z największych przedszkoli w całym powiecie proszowickim.