Posądza. Podpalił zabudowania, został zatrzymany przez krakowskich policjantów

Do pożaru garażu doszło w niedzielę 30 października około godziny 3 nad ranem w Posądzy (gmina Koniusza). Ogień przeniósł się także na elewację sąsiedniego domu. Straty oszacowano na około 20 tys. złotych.

Sprawą zajęli się policjanci z KPP w Proszowicach, którzy ustalili, że zabudowania zostały najprawdopodobniej celowo podpalone. Na miejscu znaleźli i zabezpieczyli butelki z pozostałościami łatwopalnej cieczy, którymi prawdopodobnie wcześniej obrzucono zabudowania.

Następnie sprawa została przekazana do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie i powierzona śledczym z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu. Policjanci wytypowali potencjalnego sprawcę podpalenia. Ustalili, że poszukiwany przez nich mężczyzna pracuje w rejonie Bieńczyc.

21 listopada funkcjonariusze weszli do budynku, w którym pracował mężczyzna i go zatrzymali. Jak się okazało 25-letni mieszkaniec powiatu bocheńskiego celowo podłożył ogień, aby w ten sposób zemścić się na właścicielu zabudowań. Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesięcy. Mężczyźnie za wywołanie pożaru grozi do 10 lat więzienia.