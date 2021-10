Poślizg z uruchomieniem autobusu przez Bogucice. Wieliczka musi poprawić perony

By Bogucice dostały wreszcie autobus MPK, o który mieszkańcy upominali się od 15 lat, Wieliczka musiała przeprowadzić niewielkie prace drogowe na trasie planowanej linii, m.in. wykonać dwa przystanki autobusowe w rejonie ulic Zbożowa/Wygoda. Powstały one we wrześniu, okazało się jednak że nie spełniają standardów, wymaganych dla takiej infrastruktury przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.

- Perony przystankowe oceniono jako zbyt wąskie, bo według standardów ZDP powinny mieć szerokość dwóch metrów. Prace związane z poszerzeniem przystanków rozpoczną się w tym tygodniu i potrwają 3-4 dni. Potem odbędzie się kolejny przejazd techniczny autobusu przez ten rejon i jeśli wszystko będzie w porządku linia rozpocznie kursy – powiedział nam w poniedziałek wiceburmistrz Wieliczki ds. inwestycji Piotr Krupa.