Postawa zależy od stóp. Zgłoś swoje dziecko na bezpłatne badania u fizjoterapeuty. Program adresowany jest do dzieci w wieku od 5 do 16 lat OPRAC.: Marek Długopolski

Prawie 3,5 tysiąca dzieci z całej Polski zostało przebadanych w pilotażowym programie badania stóp dzieci i młodzieży 123rf

Rolą pilotażu jest sprawdzenie w praktyce efektywności wykrywania wad kończyn dolnych u dzieci. W Małopolsce skorzystało z niego do tej pory 163 dzieci. Badania są bezpłatne, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wciąż można z nich skorzystać. Program adresowany jest do dzieci w wieku od 5 do 16 lat.